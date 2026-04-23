Uno Sbirro in Appennino anticipazioni ultima puntata di giovedì 30 aprile 2026

L’ultima puntata della serie televisiva sarà trasmessa giovedì 30 aprile 2026. La narrazione si svolge in un’area appenninica che include paesini, laghi e boschi, elementi che sono centrali nella storia. La trama segue le indagini del commissario Vasco Benassi e della sua squadra, impegnati a risolvere un caso in un territorio caratterizzato dalle tradizioni locali. La serie è trasmessa da Rai 1 e ha come protagonista questa figura di ufficiale di polizia.

© US Boom PR Lorenzo Burlando e Erika Kuenka L’Appennino, con le sue tradizioni popolari, i paesini, i laghi e i boschi, è già dal titolo uno degli elementi portanti della serie di Rai 1 che racconta le indagini del commissario Vasco Benassi e della sua squadra. Casi polizieschi ancorati al territorio, calati in un clima di commedia e racconto familiare con il quale Uno Sbirro in Appennino proverà in quattro prime serate ad appassionare gli spettatori. A seguire tutte le anticipazioni, aggiornate di settimana in settimana. Uno Sbirro in Appennino, anticipazioni quarta e ultima puntata di giovedì 30 aprile 2026. 1×07 Lo scheletro in cravatta: Ester, un’anziana signora affetta da demenza senile, ricorda un omicidio a cui ha assistito da bambina e rivela la presenza di un cadavere sepolto dietro la statua della “Madonnina cieca”.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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