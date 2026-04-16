Uno Sbirro in Appennino anticipazioni terza puntata di giovedì 23 aprile 2026
La terza puntata della serie di Rai 1, in programma giovedì 23 aprile 2026, si concentra sulle indagini condotte nella zona dell’Appennino. La narrazione segue il commissario Vasco Benassi e la sua squadra, impegnati a risolvere un caso nel territorio caratterizzato da tradizioni popolari, piccoli paesini, laghi e boschi. La serie si focalizza sui dettagli di questa regione, ambientazione centrale della trama.
© US Boom PR Lorenzo Burlando e Erika Kuenka L’Appennino, con le sue tradizioni popolari, i paesini, i laghi e i boschi, è già dal titolo uno degli elementi portanti della serie di Rai 1 che racconta le indagini del commissario Vasco Benassi e della sua squadra. Casi polizieschi ancorati al territorio, calati in un clima di commedia e racconto familiare con il quale Uno Sbirro in Appennino proverà in quattro prime serate ad appassionare gli spettatori. A seguire tutte le anticipazioni, aggiornate di settimana in settimana. 1×05 Il killer dei ladri: Un misterioso killer, soprannominato “L’Aragosta”, inizia a uccidere ladri pericolosi, lasciando messaggi inquietanti che condannano il furto.🔗 Leggi su Davidemaggio.it
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