La terza puntata della serie di Rai 1, in programma giovedì 23 aprile 2026, si concentra sulle indagini condotte nella zona dell’Appennino. La narrazione segue il commissario Vasco Benassi e la sua squadra, impegnati a risolvere un caso nel territorio caratterizzato da tradizioni popolari, piccoli paesini, laghi e boschi. La serie si focalizza sui dettagli di questa regione, ambientazione centrale della trama.

© US Boom PR Lorenzo Burlando e Erika Kuenka L’Appennino, con le sue tradizioni popolari, i paesini, i laghi e i boschi, è già dal titolo uno degli elementi portanti della serie di Rai 1 che racconta le indagini del commissario Vasco Benassi e della sua squadra. Casi polizieschi ancorati al territorio, calati in un clima di commedia e racconto familiare con il quale Uno Sbirro in Appennino proverà in quattro prime serate ad appassionare gli spettatori. A seguire tutte le anticipazioni, aggiornate di settimana in settimana. 1×05 Il killer dei ladri: Un misterioso killer, soprannominato “L’Aragosta”, inizia a uccidere ladri pericolosi, lasciando messaggi inquietanti che condannano il furto.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Uno Sbirro in Appennino, anticipazioni terza puntata di giovedì 23 aprile 2026

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