© US Boom PR Lorenzo Burlando e Erika Kuenka L’Appennino, con le sue tradizioni popolari, i paesini, i laghi e i boschi, è già dal titolo uno degli elementi portanti della serie di Rai 1 che racconta le indagini del commissario Vasco Benassi e della sua squadra. Casi polizieschi ancorati al territorio, calati in un clima di commedia e racconto familiare con il quale Uno Sbirro in Appennino proverà in quattro prime serate ad appassionare gli spettatori. A seguire tutte le anticipazioni, aggiornate di settimana in settimana. 1×03 Il caso degli spiriti: Gianni Cantelli, un muratore benvoluto da tutti, viene trovato impiccato nel campanile del borgo medievale “La Scola”. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Uno Sbirro in Appennino, anticipazioni seconda puntata di giovedì 16 aprile 2026

Uno sbirro in Appennino, la trama della seconda puntata 16 aprile: Vasco Benassi non crede a un suicidioLe anticipazioni della prossima puntata di Uno sbirro in Appennino in onda giovedì 16 aprile.

Uno sbirro in Appennino: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntataQuesta sera, giovedì 9 aprile 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la prima puntata di Uno sbirro in Appennino, la nuova serie tv prodotta da...

Temi più discussi: Claudio Bisio è Uno sbirro in Appennino; Claudio Bisio è 'Uno sbirro in Appennino'. Dal 9 aprile su Rai 1; Claudio Bisio, 'io uno sbirro in Appennino' / Video; Uno sbirro in Appennino, trama e cast della serie tv con Claudio Bisio.

Uno sbirro in Appennino: trama, cast e personaggiL'Appennino: un luogo idilliaco immerso nel verde eppure così ricco di misteri e indagini da risolvere. A chi è affidato l'arduo compito di scovare e arrestare i colpevoli? A Claudio Bisio, ... sorrisi.com

Uno sbirro in Appennino, cast e trama: quante puntate sono e dove vedere la serie tv con Caludio BisioUno sbirro in Appennino con Claudio Bisio debutta su Rai 1 e mescola indagini e sentimenti portando sullo schermo un territorio poco raccontato ... dilei.it

Uno “sbirro” fuori dagli schemi arriva su Rai 1 E Bisio racconta cosa lo unisce (e cosa lo divide) da questo poliziotto... a modo suo. - facebook.com facebook

Nella nuova serie "Uno sbirro in Appennino", un commissario 60enne viene trasferito nel paese d'origine x.com