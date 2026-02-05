’Ali sulla sabbia’ Il beach volley diventa solidale per ’La Farfalla’

Questa mattina si è tenuto l’evento ‘Ali sulla sabbia’ a cura di Skyball, un torneo di beach volley pensato per raccogliere fondi a favore di ‘La Farfalla’. Le partite si sono svolte sulla spiaggia di fronte al centro, coinvolgendo appassionati e volontari. L’obiettivo è combinare sport e solidarietà, aiutando le persone che si trovano in percorso di cura all’interno della struttura. Un modo semplice e diretto per unire divertimento e sostegno concreto.

'Dove la cura incontra il gioco'. Questo è lo slogan scelto per l'evento 'Ali sulla sabbia' organizzato da Skyball a sostegno delle persone che affrontano un percorso all'interno della struttura 'La Farfalla'. Si tratta di un torneo di beach volley di beneficenza organizzato per sabato 29 marzo al 'Tce' in viale Europa il cui ricavato sarà devoluto interamente all'associazione 'La Farfalla' che si occupa di cure palliative per persone malate terminali accompagnandole insieme alle loro famiglie. Sarà una modalità diversa ad accogliere i 'giocatori per un giorno', agonisti o non, dato che Skyball beach volley school, insieme a Creativamente 369, Decathlon e Confartigianato con i suoi dirigenti Emiliano Calchetti e Irene Filippeschi hanno presentato con la formula '4x4' invece che la consueta sfida '2x2' da spiaggia così da avere più giocatori possibili.

