Università si abbassa la qualità della ricerca | i fondi sono a rischio

Secondo un rapporto recente, circa la metà delle università italiane ha visto peggiorare la qualità della propria ricerca. Tra queste anche alcune università pugliesi. Questa situazione potrebbe portare a una diminuzione dei fondi disponibili per il settore accademico. La riduzione dei finanziamenti potrebbe influenzare le attività di ricerca e il sostegno alle strutture universitarie. La questione interessa diverse istituzioni in tutto il Paese.

Peggiora la qualità della ricerca per metà degli atenei italiani, comprese alcune università pugliesi, e il rischio è che adesso arrivino meno fondi. È quanto stabilisce la Valutazione della Qualità della Ricerca (Vqr) realizzata dall’Anvur (Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca) per gli anni 2020-2024. Le pagelle L'Agenzia, in sintesi, fa le "pagelle" degli atenei italiani per la ricerca. Ma le pagelle non sono utili solo per capire lo stato di salute del sistema italiano: da queste valutazioni, infatti, viene stabilita la quota premiale che arriverà agli atenei dal Fondo di Finanziamento Ordinario. Per essere ancora più chiari: quando il Ministero dell'Università e della Ricerca distribuirà i fondi per i prossimi anni, terrà conto delle pagelle dell'Anvur.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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