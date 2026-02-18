Università degli Studi Link a Bernhard Scholz il Premio di Eccellenza 2026

L’Università degli Studi Link di Roma ha deciso di premiare Bernhard Scholz, presidente della Fondazione Meeting, per il suo impegno nel promuovere il dialogo tra culture. La decisione si basa sul suo lavoro nel favorire incontri internazionali e il rafforzamento dei legami tra i popoli. Giovedì 19 febbraio alle 11, Scholz riceverà il Premio di Eccellenza 2026 durante una cerimonia che prevede anche una conferenza sulle sfide della libertà nel mondo attuale. La cerimonia si terrà nell’aula magna dell’università.

Seconda edizione del riconoscimento dedicato a personalità di rilievo nei campi dell’economia e del sociale. Dopo Patuelli, tocca al presidente della Fondazione Meeting Giovedì, 19 febbraio, alle 11, l’Università degli Studi Link di Roma conferirà il Premio di Eccellenza “Economia, Salute e Società” a Bernhard Scholz, presidente della Fondazione Meeting per l’amicizia fra i popoli Ets, che svolgerà una lectio magistralis dal titolo “La libertà è il bene”. La lezione sarà preceduta dagli interventi del magnifico rettore della Link, Carlo Alberto Giusti, del presidente del Consiglio di Stato, Luigi Maruotti, e della giornalista Rai Incoronata Boccia.🔗 Leggi su Riminitoday.it

Meeting, Bernhard Scholz ricevuto dal Papa: Leone XIV invitato a partecipare a RiminiIl presidente del Meeting di Rimini, Bernhard Scholz, ha invitato Papa Leone XIV a partecipare alla prossima edizione dell’evento dedicato all’amicizia tra i popoli.

