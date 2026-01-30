United Rugby Championship | le Zebre Parma cercano il successo contro il Connacht
Questa domenica le Zebre Parma affrontano il Connacht al Lanfranchi. Le due squadre scendono in campo per l’undicesimo turno dell’United Rugby Championship, una sfida importante per entrambe. I padroni di casa cercano di ottenere una vittoria davanti al loro pubblico, mentre gli irlandesi vogliono consolidare la loro posizione in classifica. La partita si preannuncia ricca di intensità e ritmo, con i giocatori pronti a dare il massimo per portare a casa il risultato.
Si disputa questo fine settimana l’undicesimo turno dell’United Rugby Championship e al Lanfranchi le Zebre Parma ospitano gli irlandesi del Connacht. Sabato 31 gennaio 2026 va in scena una sfida delicata per la franchigia emiliana, determinata a riscattare alcune prestazioni positive ma finora non sempre premiate in classifica. Le Zebre Parma stanno vivendo una stagione densa di alti e bassi: dopo l’esperienza dello scorso anno — conclusa con cinque vittorie — il team guidato da Massimo Brunello ha mostrato segnali di crescita in diverse partite, con prestazioni combattive come quella contro i Glasgow Warriors nel turno precedente, perso di misura 21-26 davanti al pubblico di Parma. 🔗 Leggi su Oasport.it
