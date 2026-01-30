Questa domenica le Zebre Parma affrontano il Connacht al Lanfranchi. Le due squadre scendono in campo per l’undicesimo turno dell’United Rugby Championship, una sfida importante per entrambe. I padroni di casa cercano di ottenere una vittoria davanti al loro pubblico, mentre gli irlandesi vogliono consolidare la loro posizione in classifica. La partita si preannuncia ricca di intensità e ritmo, con i giocatori pronti a dare il massimo per portare a casa il risultato.

Si disputa questo fine settimana l’undicesimo turno dell’United Rugby Championship e al Lanfranchi le Zebre Parma ospitano gli irlandesi del Connacht. Sabato 31 gennaio 2026 va in scena una sfida delicata per la franchigia emiliana, determinata a riscattare alcune prestazioni positive ma finora non sempre premiate in classifica. Le Zebre Parma stanno vivendo una stagione densa di alti e bassi: dopo l’esperienza dello scorso anno — conclusa con cinque vittorie — il team guidato da Massimo Brunello ha mostrato segnali di crescita in diverse partite, con prestazioni combattive come quella contro i Glasgow Warriors nel turno precedente, perso di misura 21-26 davanti al pubblico di Parma. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - United Rugby Championship: le Zebre Parma cercano il successo contro il Connacht

Approfondimenti su Zebre Parma

Ultime notizie su Zebre Parma

