United Rugby Championship | le Zebre Parma cedono nella ripresa contro il Connacht

Questa sera le Zebre Parma perdono contro il Connacht al Lanfranchi. La partita è stata combattuta, con tanti momenti di tensione e occasioni da entrambe le parti. Nel secondo tempo, gli ospiti hanno alzato il ritmo e sono riusciti a mettere a segno più punti, portando a casa la vittoria. Le Zebre, invece, hanno faticato a tenere il passo e alla fine hanno ceduto.

Al Lanfranchi va in scena una sfida intensa e piena di strappi, ma alla distanza è il Connacht a fare la voce grossa, piegando le Zebre Parma con un secondo tempo di maggiore concretezza e fisicità. Dopo un primo tempo equilibrato e giocato a ritmi alti, con i ducali capaci di tenere testa agli irlandesi sul piano dell'impatto e dell'iniziativa, la ripresa cambia volto: gli ospiti alzano pressione e precisione, sfruttano al meglio le occasioni e colpiscono nei momenti chiave, lasciando alle Zebre solo fiammate di orgoglio che non bastano per evitare una sconfitta pesante nel punteggio e nel morale.

