Cilento Living Earth | accordo Parco-Unisa su innovazione ricerca e tutela del territorio
Il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni e l'Università degli Studi di Salerno hanno firmato un accordo di collaborazione approvato all'unanimità dal Consiglio Direttivo. L'intesa riguarda progetti di tutela del territorio, innovazione tecnologica e attività di ricerca. Questo accordo mira a promuovere iniziative congiunte in ambito ambientale e scientifico, rafforzando le relazioni tra le due istituzioni.
Un'alleanza strategica per la tutela del territorio, l'innovazione tecnologica e la ricerca. È quanto sancito dal nuovo accordo di collaborazione tra il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni e l'Università degli Studi di Salerno, approvato all'unanimità dal Consiglio Direttivo.🔗 Leggi su Salernotoday.it
Un territorio, molte identità: il Parco del Cilento avvia “Più di un Parco”Rafforzare la conoscenza del territorio, promuoverne il valore ambientale e culturale e consolidare il legame tra comunità locali e visitatori.
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