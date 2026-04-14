Cilento Living Earth | accordo Parco-Unisa su innovazione ricerca e tutela del territorio

Il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni e l'Università degli Studi di Salerno hanno firmato un accordo di collaborazione approvato all'unanimità dal Consiglio Direttivo. L'intesa riguarda progetti di tutela del territorio, innovazione tecnologica e attività di ricerca. Questo accordo mira a promuovere iniziative congiunte in ambito ambientale e scientifico, rafforzando le relazioni tra le due istituzioni.