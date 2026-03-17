Azienda Consortile Sociale Valle dell’Irno inaugura il Concilia Point a Baronissi

L'Azienda Consortile Sociale Valle dell’Irno ha aperto il nuovo Concilia Point a Baronissi. L'inaugurazione è avvenuta oggi, con la presenza delle autorità locali e dei rappresentanti dell'ente. Il centro si trova in una sede centrale del paese ed è destinato a offrire servizi di supporto e mediazione per le famiglie e le persone che ne avranno bisogno. La struttura è operativa da subito.

Tempo di lettura: 4 minuti “Come Presidente dell’Azienda Consortile Sociale Valle dell’Irno, insieme all’intero Consiglio di Amministrazione e a nome di tutti i Sindaci dell’Ambito S6, ritengo fondamentale sottolineare l’importanza del Concilia Point, che sarà inaugurato mercoledì 18 marzo 2026 alle ore 11.00 in Via Cappelle n. 44 a Baronissi. Sentiamo il dovere di evidenziare come questa iniziativa rappresenti un traguardo significativo per il territorio, frutto di una progettazione attenta, di una gestione accurata e della dedizione concreta della nostra squadra. In particolare, va riconosciuto il ruolo determinante della Direttrice Maria... 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Azienda Consortile Sociale “Valle dell’Irno”, inaugura il Concilia Point a Baronissi Articoli correlati Azienda Consortile Sociale “Valle dell’Irno Ambito S6, la sindaca di Baronissi Anna Petta rieletta presidenteTempo di lettura: 3 minutiLa Sindaca di Baronissi Anna Petta è stata rieletta all’unanimità Presidente dell’Azienda Consortile Sociale “Valle... Azienda Consortile Sociale “Valle dell’Irno Ambito S6: la sindaca Petta rieletta al verticeLa sindaca di Baronissi Anna Petta è stata rieletta all’unanimità presidente dell’Azienda Consortile Sociale “Valle dell’Irno – Ambito S6”,... Aggiornamenti e notizie su Azienda Consortile Sociale Argomenti discussi: Bando La Lombardia è dei giovani 2025; REGIONE LOMBARDIA * : DISABILITA', FINANZIATI 76 PROGETTI PER INCLUSIONE E INTEGRAZIONE SOCIO-LAVORATIVA. Azienda Consortile Sociale Valle dell’Irno Ambito S6, la sindaca di Baronissi Petta rieletta presidenteLa Sindaca di Baronissi Anna Petta è stata rieletta all’unanimità Presidente dell’Azienda Consortile Sociale Valle dell’Irno – Ambito S6, confermando la piena fiducia dell’Assemblea dei Sindaci nel ... napolivillage.com