Unipi contribuisce allo studio su una particella chiave dell’universo

Un gruppo di ricercatori ha pubblicato su una rivista scientifica internazionale i risultati di uno studio sulla massa del bosone W, una particella che interviene nella forza debole. L’indagine coinvolge istituzioni di diversi paesi e si basa su dati sperimentali raccolti in un laboratorio di fisica delle particelle. La ricerca rappresenta uno dei tentativi più accurati mai realizzati per determinare questa grandezza fondamentale dell’universo.

Pisa, 23 aprile 2026 - Un’importante ricerca internazionale, pubblicata sulla rivista Nature, ha fornito una delle misure più precise mai ottenute della massa del bosone W, una particella fondamentale che media la forza debole, una delle quattro forze fondamentali della natura. Lo studio è il risultato del lavoro della collaborazione internazionale CMS al Large Hadron Collider (LHC) del CERN, che coinvolge oltre 3.000 ricercatori. In questo contesto, il gruppo pisano (Università di Pisa, INFN e Scuola Normale Superiore) ha avuto un ruolo significativo fin dalle prime fasi dell’analisi. Il risultato ottenuto è in accordo con le previsioni del Modello Standard, la teoria che descrive le particelle elementari e le loro interazioni.🔗 Leggi su Lanazione.it

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Unipi contribuisce allo studio su una particella chiave dell’universoMisurata con precisione record la massa del bosone W: i dati confermano il Modello Standard e rafforzano la teoria che spiega le leggi fondamentali dell’universo ... lanazione.it