Visto per la prima volta il battito che accende le stelle | potrebbe cambiare per sempre lo studio dell’Universo

Per la prima volta, gli astronomi hanno osservato in diretta la nascita di una magnetar, una stella di neutroni con un campo magnetico estremamente forte. L’evento è stato rilevato attraverso strumenti che hanno catturato il “battito” che accende le stelle, offrendo una nuova finestra sulle fasi iniziali di queste strutture cosmiche. La scoperta rappresenta un passo importante nello studio dell’Universo e delle sue leggi fisiche.

Per la prima volta nella storia dell’astronomia, è stata osservata in diretta la nascita di una magnetar, una stella di neutroni dotata di un campo magnetico ultra-potente. Questa scoperta conferma che tali oggetti sono i motori energetici dietro le esplosioni stellari più brillanti dell’universo, le cosiddette supernove superluminose. I dati raccolti convalidano una teoria ipotizzata sedici anni fa e introducono un nuovo fenomeno fisico: il “chirp” luminoso causato dagli effetti della relatività generale. Le supernove superluminose rappresentano un enigma per la scienza sin dai primi anni 2000. Queste esplosioni possono essere oltre dieci... 🔗 Leggi su Cultweb.it

