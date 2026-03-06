Scienza dallo studio delle stelle anziane nuove risposte sull’età dell’universo

Un gruppo di ricercatrici ha analizzato le caratteristiche di alcune stelle più vecchie dell’universo, arrivando a nuove stime sull’età complessiva dell’universo stesso. Lo studio si basa sui dati raccolti dalle osservazioni di stelle che risalgono a miliardi di anni fa. I risultati indicano che l'universo non può essere più giovane delle sue stelle più anziane.

L'Universo non puo' essere piu' giovane delle sue stelle piu' anziane. Un gruppo di ricercatrici e ricercatori dell'Universita' di Bologna, e associati INAF, e dell'Istituto Leibniz per l'Astrofisica di Potsdam (AIP, Germania) e' partito da questa (apparentemente) semplice idea per cercare una soluzione a una delle questioni piu' dibattute nella cosmologia moderna: il valore della costante di Hubble, che misura la velocita' di espansione dell'universo, e quindi la sua eta'.

