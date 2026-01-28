Produzione metalmeccanica in regione calo di oltre il 4 per cento nel 2025

La produzione metalmeccanica in Friuli Venezia Giulia è in calo anche quest’anno. Nei primi nove mesi del 2025, il settore ha registrato una diminuzione del 4,2 per cento, un dato meno pesante rispetto al 7,2 per cento che si era toccato nel 2024. La situazione resta difficile, ma si intravede qualche segnale di miglioramento rispetto all’anno passato.

Nei primi nove mesi del 2025 la produzione metalmeccanica in Friuli Venezia Giulia registra una flessione del 4,2 per cento nel comparto meccanico, un dato ancora negativo, ma in miglioramento rispetto al?7,2 per cento del 2024. I risultati, riportati dall'Ansa, emergono da un report di.🔗 Leggi su Triesteprima.it Approfondimenti su Friuli Venezia Giulia Produzione metalmeccanica, in regione calo di oltre il 4% nel 2025 La produzione metalmeccanica in Friuli Venezia Giulia è calata del 4,2% nei primi nove mesi del 2025. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Friuli Venezia Giulia Argomenti discussi: Produzione metalmeccanica, in regione calo di oltre il 4% nel 2025; Metalmeccanica, cala la produzione, l'export cresce del 30%; La metalmeccanica è il pilastro del sistema manifatturiero del FVG; Lecco. Cassa integrazione, metalmeccanica in affanno: pesa per l’84% nel terzo trimestre 2025. Produzione metalmeccanica, in regione calo di oltre il 4% nel 2025L'exporr del comparto ha invece raggiunto i 10,7 miliardi di euro, con una crescita del 30,4 per cento rispetto allo stesso periodo del 2024 ... triesteprima.it La produzione metalmeccanica in Fvg cala del 4,2%, export cresce del 30%Nei primi nove mesi del 2025 la produzione metalmeccanica in Friuli Venezia Giulia registra una flessione del 4,2% nel comparto meccanico, un dato ancora negativo, ma in miglioramento rispetto al ?7,2 ... ansa.it La #metalmeccanica vede la luce in fondo al tunnel Centro Studi #Confindustria #Udine Gli ordini mostrano segnali di lenta #ripresa e le aspettative sono orientate verso un ritorno a una crescita della #produzione nel corso del 2026 La domanda interna rest x.com Il caso della Embo di Caramagna, storica azienda metalmeccanica specializzata nella produzione di componentistica per il settore automotive, che si avvia verso la chiusura facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.