Francesco Petitto eletto nuovo Presidente AIPO Avellino

La decisione è arrivata lunedì 3 febbraio a Grottaminarda, durante l’assemblea provinciale dell’A.I.P.O. Avellino. Francesco Petitto è stato eletto nuovo presidente. La riunione si è svolta nella sede del Consorzio di Bonifica dell’Ufita, con molti membri presenti. Petitto ha preso il posto del precedente presidente e ha già annunciato alcuni primi obiettivi per il suo mandato. La nomina è stata accolta con soddisfazione da parte dell’assemblea.

Si è svolta lunedì 3 febbraio, presso la sede del Consorzio di Bonifica dell'Ufita a Grottaminarda, l'Assemblea provinciale dell'A.I.P.O. - Associazione Irpina Produttori Olivicoli - Società Coop. a r.l., che ha provveduto a eleggere quale nuovo Presidente Francesco Petitto, stimato.

