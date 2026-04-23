Unieuro-Fortitudo stretta sui biglietti | annullati i primi ticket irregolari

La partita tra Unieuro Forlì e Fortitudo Bologna, prevista per domenica alle 18, sta attirando l’attenzione per le misure adottate riguardo alla vendita dei biglietti. Nella giornata precedente, sono stati annullati alcuni biglietti irregolari, segnalando un controllo più severo sugli accessi. L’incontro rappresenta l’ultimo appuntamento della stagione regolare e si preannuncia con un livello di vigilanza elevato per garantire l’ordine pubblico.

Sale l’attesa, ma anche il livello di attenzione sul fronte dell’ordine pubblico, per la sfida tra Unieuro Forlì e Fortitudo Bologna, in programma domenica alle 18 e valida come ultima giornata della stagione regolare. Una partita particolarmente sentita, che ha spinto la questura di Forlì-Cesena.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Notizie correlate Unieuro-Fortitudo, stretta sui biglietti: annullati i primi tagliandi irregolariSale l’attesa, ma anche il livello di attenzione sul fronte dell’ordine pubblico, per la sfida tra Unieuro Forlì e Fortitudo Bologna, in programma... Unieuro Forlì-Fortitudo, tolleranza zero sui biglietti: annullati i primi tagliandi acquistati in modo irregolareSale la tensione agonistica, ma anche il livello di guardia sul fronte dell'ordine pubblico in vista del big match tra Unieuro Forlì e Fortitudo... Tutti gli aggiornamenti Unieuro-Fortitudo, stretta sui biglietti: annullati i primi tagliandi irregolariVerso il big match di domenica, la questura intensifica i controlli: accessi nominali e verifiche all’ingresso per evitare infiltrazioni tra i tifosi ... bolognatoday.it Verso il derby Unieuro-Fortitudo: biglietti nominali e limitazioni di residenza per il settore ospitiPer trovarla servono ricerche, documenti, incroci, storie cercate, non suggerite da un algoritmo. Con due caffè al mese sostieni una redazione che esplora e porta alla luce ciò che sfugge. Il ... forlitoday.it