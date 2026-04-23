Unieuro-Fortitudo stretta sui biglietti | annullati i primi tagliandi irregolari

L'incontro tra Unieuro Forlì e Fortitudo Bologna, previsto per domenica alle 18, sta attirando l'attenzione dopo che sono stati annullati i primi biglietti acquistati in modo irregolare. La partita rappresenta l’ultima giornata della stagione regolare e si sta verificando un'intensificazione dei controlli sui tagliandi per garantire il rispetto delle regole. La questione ha sollevato preoccupazioni sul fronte della gestione dell’ordine pubblico durante l’evento sportivo.

Sale l’attesa, ma anche il livello di attenzione sul fronte dell’ordine pubblico, per la sfida tra Unieuro Forlì e Fortitudo Bologna, in programma domenica alle 18 e valida come ultima giornata della stagione regolare. Una partita particolarmente sentita, che ha spinto la questura di Forlì-Cesena.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Notizie correlate Unieuro Forlì-Fortitudo, tolleranza zero sui biglietti: annullati i primi tagliandi acquistati in modo irregolareSale la tensione agonistica, ma anche il livello di guardia sul fronte dell'ordine pubblico in vista del big match tra Unieuro Forlì e Fortitudo... Leggi anche: Verso il derby Unieuro-Fortitudo: biglietti nominali e limitazioni di residenza per il settore ospiti Panoramica sull’argomento Unieuro-Fortitudo, stretta sui biglietti: annullati i primi tagliandi irregolariVerso il big match di domenica, la questura intensifica i controlli: accessi nominali e verifiche all’ingresso per evitare infiltrazioni tra i tifosi ... bolognatoday.it Verso il derby Unieuro-Fortitudo: biglietti nominali e limitazioni di residenza per il settore ospitiPer trovarla servono ricerche, documenti, incroci, storie cercate, non suggerite da un algoritmo. Con due caffè al mese sostieni una redazione che esplora e porta alla luce ciò che sfugge. Il ... forlitoday.it