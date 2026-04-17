Verso il derby Unieuro-Fortitudo | biglietti nominali e limitazioni di residenza per il settore ospiti

In vista del prossimo derby tra Unieuro Forlì e Fortitudo Bologna, la società ha annunciato che sono stati messi a disposizione 450 biglietti nominali per il settore ospiti, acquistabili esclusivamente da tifosi residenti in determinate aree. La Questura di Forlì ha comunicato queste limitazioni di residenza e restrizioni di vendita, che entreranno in vigore per la partita prevista per il 26 aprile alle 18.

La Pallacanestro 2.015 Forlì, con riferimento alla partita Unieuro Forlì - Fortitudo Bologna del 26 aprile alle 18, recepisce dalla Questura di Forlì e comunica le seguenti disposizioni di biglietteria: alla tifoseria ospite sono stati accordati 450 biglietti per il settore ospiti e acquistabili.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Lecce-Fiorentina, settore ospiti chiuso e limitazioni per i bigliettiLECCE – In vista della partita tra Lecce e Fiorentina in programma lunedì sera allo stadio di Via del Mare, il prefetto di Lecce ha disposto la... Serie D ferma, si gioca dall’Eccellenza alla Seconda categoria. Il Viareggio a Cecina. Tifosi: biglietti nominaliWeekend di pausa per la D vista la presenza della Rappresentativa di Serie D alla Viareggio Cup (che inizia lunedì): alla ripresa dopo la sosta,... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Forlì–Fortitudo, da giovedì scatta la caccia al biglietto: attese indicazioni per i tifosi ospiti; Unieuro Forlì-Fortitudo Bologna, giovedì 16 aprile al via la prevendita; Unieuro Forlì – Libertas Livorno, parola a Martino e Gaspardo; Si giocherà il 26. Atteso il via libera anche per i bolognesi. Fortitudo, prevendita da domani. Biglietti Unieuro Forlì-Fortitudo Bologna: dal 16 aprile via alla prevenditaLa prevendita in vista del derby Unieuro Forlì-Fortitudo Bologna in programma domenica 26 aprile alle ore 18 all’Unieuro Arena aprirà per i soli ... corriereromagna.it Forlì–Fortitudo, da giovedì scatta la caccia al biglietto: attese indicazioni per i tifosi ospitiPer la tifoseria ospite la società è in attesa delle disposizioni della questura di Forlì in merito a modalità di acquisto e numero di biglietti concessi ... forlitoday.it Biglietti Unieuro Forlì-Fortitudo Bologna: dal 16 aprile via alla prevendita - facebook.com facebook