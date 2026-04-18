La questura ha dato il nulla osta e la prevendita dei biglietti continua, riservata ai residenti nella provincia di Forlì-Cesena. Domenica 26 aprile, durante l’ultima partita casalinga della stagione regolare tra Unieuro e Fortitudo Bologna, si prevede una buona affluenza di tifosi, con circa 450 spettatori provenienti da Bologna. La partita si svolgerà al Palafiera, che si aspetta un buon afflusso di pubblico.

Dovrebbe presentare un bel colpo d’occhio il Palafiera, domenica 26 aprile in occasione dell’ultima gara casalinga della stagione regolare fra Unieuro e Fortitudo Bologna. Infatti, in base alle disposizioni della Questura forlivese, potranno essere 450 i tifosi bolognesi che potranno accedere all’impianto di via Punta di Ferro, "esclusivamente residenti in provincia di Bologna". Sarebbe comunque la presenza più massiccia nel settore ospiti in questa stagione: i riminesi, a dicembre, furono solo 150. Per i fortitudini (nella foto, la Fossa dei Leoni nella primavera 2025) è un match potenzialmente decisivo per la promozione diretta in A1: oggi Bologna ha gli stessi punti di Scafati e Pesaro, ma in questo turno riposa; tuttavia, con una serie di risultati favorevoli, potrebbe ancora tagliare il traguardo al comando.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ok dalla questura. prosegue intanto la prevendita per i residenti in provincia di forlì-cesena. Unieuro-Fortitudo, domenica 26 aprile arriveranno 450 tifosi da Bologna

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