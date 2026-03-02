Nel match della Pool Promozione, Nuvolì Altafratte Padova ha battuto C.B.L. Costa Volpino con un punteggio di 3-1. La partita ha visto i padroni di casa conquistare la vittoria e salire al terzo posto della classifica. La sfida si è svolta in una cornice di grande intensità e partecipazione.

Una sfida decisiva della Pool Promozione ha visto Nuvoli Altafratte Padova imporsi su C.B.L. Costa Volpino con un 3-1 che la proietta al terzo posto della classifica. La gara ha mostrato equilibrio, continuità al servizio e prova concreta a muro da parte delle padrone di casa, capaci di travolgere nel finale del terzo e del quarto set e di capitalizzare i migliori momenti al servizio e a muro. La partita prende avvio con Costa Volpino che mette subito pressione con uno 0-3 seguito da un 2-5, ma la reazione padovana è immediata: i muri di bovo e catania e due ace di Lisa Esposito ristabiliscono l’equilibrio a quota 11. La fase centrale è compatta, con la squadra di casa che recupera terreno e si porta avanti sul punteggio grazie a una gestione attenta della rete. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Padova supera Costa Volpino 3-1, la Nuvolì conquista il terzo posto

Colpo grosso a Costa Volpino: Nuvolí vince 3-1 e batte la capolistaNuvolí espugna Costa Volpino 3-1 all’esordio nella Pool Promozione: dopo il primo set perso, le padovane ribaltano la capolista con muri e una grande...

Sfide decisive in A2 femminile: Busto-Trento e Padova-Costa Volpino le partite clou della sesta giornataPrende il via la sesta giornata del Pool Promozione A2 Tigotà con l’anticipo di venerdì, una tappa chiave per la qualificazione ai playoff.

Tutto quello che riguarda Costa Volpino.

Temi più discussi: Serie A2 Tigotà – Melendugno strappa un punto a Brescia, Talmassons accorcia in vetta! Padova supera Costa Volpino al terzo posto; Brescia supera Costa Volpino, Talmassons tiene il passo; A2 femminile, 6ª giornata Pool Promozione: occhi su Busto-Trento e Padova-Costa Volpino. Il programma; Futura-Trento apre la 1a di ritorno della Pool Promozione.

Pallavolo A2F promozione – Duello chiave: Nuvolí AltaFratte sfida Costa VolpinoIl cammino della Nuvolí AltaFratte Padova nella Pool Promozione della Serie A2 Tigotà entra nella sua fase più calda e decisiva. Domenica 1 marzo, alle ore 17:00, le tigri gialloblù scenderanno in c ... ivolleymagazine.it

L'Alta Fratte prova a sfruttare il fattore campo contro Costa VolpinoIl primo marzo alle 17 a Trebaseleghe nella Pool Promozione del campionato di volley femminile di serie A2. Le padovane hanno una tradizione favorevole con le lombarde. Fino ad ora 5 vittorie in altre ... padovaoggi.it

#SerieA2 #PoolPromozione #PoolSalvezza #Programma #Classifiche SERIE A2. Pool Promozione Padova-Costa Volpino vale il terzo posto, trasferte a Messina e Melendugno per Talmassons e Brescia In Pool Salvezza scontro diretto Modena-Club Italia, Im - facebook.com facebook

Serie A2 Tigotà – Padova-Costa Volpino vale il terzo posto, trasferte a Messina e Melendugno per Talmassons e Brescia Leggi la news x.com