Sledge hockey l’Italia supera la Germania e chiude al terzo posto nel proprio gruppo delle Paralimpiadi

L’Italia ha concluso il torneo di sledge hockey delle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026 con una vittoria contro la Germania, ottenendo il terzo posto nel Gruppo A. La partita si è conclusa con un punteggio favorevole agli azzurri, che hanno chiuso così il loro percorso nel girone. La sfida si è disputata nel corso della competizione che si sta svolgendo nella regione.

Si chiude con una vittoria il percorso dell'Italia nel Gruppo A del torneo di sledge hockey delle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026. Dopo le sconfitte contro Cina e Stati Uniti, che hanno estromesso la nostra formazione dalla lotta per le semifinali, l'Italia ha piegato con il punteggio di 2-1 la Germania alla Santagiulia Ice Hockey Arena, assicurandosi il terzo posto nella graduatoria del raggruppamento. ITALIA-GERMANIA 2-1 Il primo tempo prende il via con la Germania che passa subito in vantaggio grazie alla rete di Bussmann che va a segno dopo 2:40 minuti. Gli Azzurri reagiscono immediatamente e pareggiano i conti con Larch al minuto 11:55.