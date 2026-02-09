UniCredit Orcel | Generali partner industriale il resto è fantasia

Milano, 9 febbraio – UniCredit conferma i rapporti consolidati con Generali. Orcel spiega che il gruppo assicurativo è uno dei loro partner industriali e che le conversazioni tra le due aziende continuano regolarmente. Nessuna novità spettacolare, solo il solito dialogo tra grandi realtà del settore.

Milano, 9 feb. (askanews) – Per quanto riguarda Generali, “noi parliamo regolarmente con loro, sono uno dei nostri partner industriali. Il resto sono solo fantasie di persone che hanno bisogno di inventare storie, ma non c’è nient’altro su questo argomento, per quanto ne so io al momento”. Lo ha detto il Ceo di UniCredit, Andrea Orcel, nel corso della conference call con gli analisti, commentando i recenti rumors sui rapporti tra la banca e il Leone. “La gente dimentica che loro forniscono la maggior parte dei nostri prodotti di bancassurance nell’Europa centrale e orientale, noi distribuiamo i loro prodotti di gestione patrimoniale all’interno della nostra rete – ha spiegato -.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Unicredit, con Orcel alla guida, sottolinea l'importanza di banche di dimensioni adeguate per tutelare i valori europei e favorire la crescita del continente.

