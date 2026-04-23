Unicredit l' alt di Giorgetti | La sede rimanga in Italia

Unicredit ha confermato che non ha in programma di spostare la propria sede. Tuttavia, una dichiarazione di un rappresentante del governo ha riaperto il dibattito, affermando che la sede dovrebbe rimanere in Italia. Nel frattempo, il futuro di Commerzbank, coinvolto in discussioni tra Roma e Berlino, resta al centro di attenzione, anche se il tema dello spostamento non è attualmente in agenda per Unicredit.

Per quanto Unicredit abbia ribadito che il tema dello spostamento della sede non è sul tavolo, per accendere il derby Roma-Berlino sul futuro di Commerzbank basta molto poco. Ieri, durante la conferenza stampa per la presentazione del Documento di finanza pubblica, il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti ha lanciato un avvertimento: l'eventuale spostamento della sede da Milano a Francoforte dopo il matrimonio Unicredit-Commerz «non ci vedrebbe favorevoli». Un punto fermo, sul quale il governo - secondo alcune indiscrezioni - potrebbe far valere ancora una volta il golden power. Difficile, però, che il ceo Andrea Orcel, dopo aver lasciato cadere il ricorso sulla vicenda Banco Bpm proprio contro il governo, riaccenda in questo momento i rancori con Roma.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Unicredit, l'alt di Giorgetti: "La sede rimanga in Italia" Notizie correlate Trapani, Unicredit finanzia la ristrutturazione del palazzo ex sede della Banca d’ItaliaDiventerà una residenza turistica alberghiera con tutti i comfort propri della ricettività di alto livello. UniCredit, Picotti: “Integrazione con Commerzbank? Nodo critico è sede legale”“L’ipotesi di integrazione transfrontaliera tra UniCredit e Commerzbank deve passare per un sentiero intricato, in cui la sede legale può... Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Unicredit, l'alt di Giorgetti: La sede rimanga in Italia. Unicredit, l'alt di Giorgetti: La sede rimanga in ItaliaLa banca: Il quartier generale è a Milano e ci resterà. La ceo rivale attacca Orcel: Suo piano non convince ... msn.com Giorgetti: progetto Unicredit su Commerzbank ambiziosoUltime notizie AGI - Agenzia Giornalistica Italia: News online di Cronaca, Economia, Politica, Estero, Spettacolo, Sport, Cronaca Locale - AGI.it ... agi.it