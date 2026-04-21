Un rapporto tra UniCredit e Commerzbank potrebbe portare a un'integrazione internazionale, ma un aspetto importante riguarda la sede legale delle due banche. Secondo le dichiarazioni di un rappresentante di UniCredit, questa potrebbe rappresentare una delle questioni più complesse da affrontare nel processo. L'argomento è stato menzionato in un contesto di discussione sulle possibili modalità di collaborazione tra le due istituzioni finanziarie.

“L’ipotesi di integrazione transfrontaliera tra UniCredit e Commerzbank deve passare per un sentiero intricato, in cui la sede legale può rappresentare un nodo critico”. È l’analisi con LaPresse di Luca Picotti, avvocato e saggista, membro dell’Osservatorio Golden Power. Per l’esperto si intrecciano almeno tre dimensioni. “Quella dell’Unione europea, favorevole a simili e operazioni, competente sul fronte delle autorizzazioni bancarie tramite Bce e Antitrust sopra-soglia tramite Commissione, in una cornice giuridica pro-libertà di stabilimento – spiega Picotti -. Quella del governo tedesco, che in questa partita gioca sia come azionista al...🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - UniCredit, Picotti: “Integrazione con Commerzbank? Nodo critico è sede legale”

Notizie correlate

Leggi anche: Unicredit rilancia l’integrazione con Commerzbank: “Utile netto a 21 miliardi nel 2030”

UniCredit e il nodo Commerzbank: sfida tedesca e dividendi in arrivoUniCredit si trova oggi al centro di un delicato equilibrio finanziario, sospesa tra la gestione di una grande operazione transfrontaliera e la...

Contenuti di approfondimento

Orcel presenta il piano di Unicredit: Per Commerz fino a 6 miliardi di utili con la fusioneL’amministratore delegato del gruppo italiano illustra al mercato i vantaggi dell’Ops che parte il 5 maggio: La banca tedesca ha una storia di cattiva ... repubblica.it

Unicredit, Orcel spiega le tappe dell’integrazione di Commerz. A giorni parte l’opsIl ceo propone un piano alternativo per la banca tedesca: rifocalizzazione sulla Germania, efficienza e trasformazione industriale per creare valore sostenibile. Commerz resterà indipendente fino al 2 ... milanofinanza.it