Trapani Unicredit finanzia la ristrutturazione del palazzo ex sede della Banca d’Italia

La banca Unicredit ha deciso di investire 3,7 milioni di euro per ristrutturare l’ex sede della Banca d’Italia a Trapani. L’edificio, che si trova in piazza Scarlatti, cambierà volto e diventerà una residenza turistica alberghiera. La decisione arriva dopo l’accordo tra le parti, che puntano a valorizzare un edificio storico della città con un intervento green.
La ristrutturazione dell’ ex sede della Banca d’Italia in piazza Scarlatti a Trapani finalizzata alla trasformazione in una residenza turistica alberghiera verrà finanziata da Unicredit con la concessione di un finanziamento ipotecario green di 3,7 milioni di euro. Il restauro dell’immobile, che venne realizzato sul sito del Teatro Garibaldi, demolito a seguito dei gravi danni subiti dalle sue fabbriche nel corso dei bombardamenti aerei del 1943 e successivamente ricostruito intorno al 1950 per farne una prestigiosa sede della Banca d’Italia, rappresenta uno dei più importanti e apprezzabili progetti di riqualificazione urbana della città di Trapani. 🔗 Leggi su Lettera43.it
