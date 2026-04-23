UNICEF | in tutto il mondo i bambini stanno affrontando livelli record di violenza sfollamento e privazioni

Nel corso del 2024, le Nazioni Unite hanno registrato oltre 41.000 violazioni gravi a danno dei bambini, un dato senza precedenti. In tutto il mondo, i minori sono coinvolti in episodi di violenza, sfollamenti e privazioni che interessano diversi paesi. Questi numeri rappresentano il massimo rilevato finora, evidenziando una situazione critica per i diritti e la tutela dei più giovani.

Solo nel 2024, le Nazioni Unite hanno verificato oltre 41.000 gravi violazioni ai danni dei bambini. Si tratta del numero più alto mai registrato. 23 aprile 2026 – “. In tutto il mondo, i bambini stanno affrontando livelli record di violenza, sfollamento e privazioni. Solo nel 2024, le Nazioni Unite hanno verificato oltre 41.000 gravi violazioni ai danni dei bambini. Si tratta del numero più alto mai registrato. Purtroppo, il 2025 mostrerà un andamento simile, evidenziando che i bambini continuano a pagare il prezzo di guerre che non hanno contribuito a scatenare. Le parti in conflitto ignorano sempre più spesso le norme internazionali e le regole di guerra.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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