Un nuovo rapporto dell’UNICEF mette in luce come il 2026 non sia stato un anno di pace per i bambini in Medio Oriente e Nord Africa. In Iran, più di 144 minori sono stati uccisi, molti altri sono rimasti feriti o sono stati arrestati. La guerra e la violenza continuano a colpire duramente i più piccoli, lasciandoli senza protezione e senza speranza di un futuro migliore.

I n Iran più di 144 bambini sono stati uccisi, mentre molti altri sono rimasti feriti o sono detenuti.. 7 febbraio 2026 – “Siamo solo a poche settimane dall’inizio del nuovo anno e già il bilancio delle violenze e dei conflitti sui bambini nella regione è devastante. I bambini sono stati uccisi, feriti, sfollati, arrestati e detenuti, e privati dell’istruzione e di altri servizi essenziali. I conflitti e le crisi in Medio Oriente e Nord Africa stanno vivendo continui focolai di tensione che stanno alterando la vita dei bambini, spesso in modo irreparabile. In Siria, le rinnovate violenze e gli scontri nel nord-est del Paese hanno causato lo sfollamento di quasi 200. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - UNICEF: Il 2026 non porta tregua ai bambini che vivono nella violenza e nei conflitti in Medio Oriente e Nord Africa.

