Nella sede della Città Metropolitana di Roma Capitale, si è tenuta la cerimonia per la Giornata Nazionale del Made in Italy. L’evento è stato organizzato dall’Unicef e dall’APAMRI, che hanno messo in risalto il ruolo della diplomazia culturale attraverso il riconoscimento delle eccellenze italiane nel settore. La manifestazione si è svolta a Palazzo Valentini, alla presenza di rappresentanti istituzionali e associazioni coinvolte.

Nella prestigiosa cornice di Palazzo Valentini, sede della Città Metropolitana di Roma Capitale, si è celebrata la Giornata Nazionale del Made in Italy. La ricorrenza, istituita in coincidenza con l’anniversario della nascita di Leonardo da Vinci, ha reso omaggio al “saper fare” italiano, inteso come ponte tra tradizione secolare e innovazione globale. L’evento, organizzato da Unicef Italia in collaborazione con APAMRI (Associazione Parlamentare di Amicizia tra gli Insigniti della Repubblica Italiana) patrocinato dalla Città metropolitana di Roma e dall’associazione nazionale polizia di stato ha riunito i massimi esponenti delle istituzioni, del mondo accademico e dell’imprenditoria per riflettere sul valore culturale e sociale dell’identità produttiva nazionale.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Unicef e APAMRI celebrano la diplomazia culturale e il Made in Italy

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