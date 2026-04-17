Unicef e Apamri celebrano l’eccellenza italiana protagonisti i professionisti Asl Brindisi

A Roma, presso il palazzo Valentini, si è svolta la Giornata Nazionale del Made in Italy 2026, un evento organizzato da Unicef Italia e Apari. La cerimonia ha visto la partecipazione di professionisti dell’Asl di Brindisi, riconosciuti per il loro contributo nel settore sanitario. L’appuntamento ha coinvolto rappresentanti istituzionali e associazioni, con l’obiettivo di valorizzare l’eccellenza italiana nel contesto della promozione del patrimonio culturale e produttivo del Paese.

BRINDISI - A palazzo Valentini, a Roma, tra gli scranni dell’aula consiliare Giorgio Fregosi, si è tenuta la Giornata Nazionale del Made in Italy 2026, un’iniziativa promossa da Unicef Italia e Apari (Associazione di Amicizia con gli Insigniti al Merito della Repubblica Italiana), con il.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Leggi anche: Dalla Lombardia al Simposio Tecnico sulla pasticceria italiana: quattro professionisti d’eccellenza Salerno celebra l’eccellenza: 11 professionisti premiati da MattarellaUndici professionisti della provincia di Salerno riceveranno la Stella al Merito del Lavoro nel 2026, un riconoscimento prestigioso conferito dal...