Magyar rompe il tabù degli archivi segreti dell' era comunista ' li apriremo'

Il nuovo governo ungherese, guidato da Peter Magyar, ha annunciato che procederà all’apertura degli archivi dei servizi segreti dell’epoca comunista. La decisione riguarda la trasparenza su documenti e file che sono rimasti secretati fino a ora. La scelta è stata comunicata ufficialmente e prevede la messa a disposizione del pubblico di materiali storici e di indagine. Non sono stati forniti dettagli sui tempi di attuazione o sulle modalità di accesso.

Il nuovo governo ungherese guidato da Peter Magyar aprirà gli archivi dei servizi segreti dell'era comunista. Lo ha annunciato il futuro ministro a capo della cancelleria del premier, Balint Ruff, definendo l'operazione come il suo "compito numero uno". In un'intervista alla testata Valasz, Ruff - avvocato e consulente politico - ha spiegato che l'obiettivo è garantire agli storici un accesso libero agli archivi, senza pressioni politiche. "È un lavoro che spetta agli studiosi, ma il governo deve creare le condizioni perché la ricerca sia indipendente", ha evidenziato. A differenza di altri Paesi come Polonia e Repubblica ceca, Budapest non ha mai reso pubblica la lista dei collaboratori dei servizi segreti comunisti.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Magyar rompe il tabù degli archivi segreti dell'era comunista, 'li apriremo' Notizie correlate Materiali, prezzi e strappi: i segreti degli abiti dei pattinatori raccontati da chi li disegnaMarika Poli, designer di Courmayeur, ha firmato i vestiti di quattro azzurri a Milano-Cortina. Leggi anche: Péter Magyar vince in Ungheria: il ritratto politico dell’uomo che ha chiuso l’era Orbán Approfondimenti e contenuti Si parla di: Magyar rompe il tabù degli archivi segreti dell'era comunista, 'li apriremo'; Anoressia, la first lady del Belgio rompe i tabu' nel suo nuovo libro. Magyar rompe il tabù degli archivi segreti dell'era comunista, 'li apriremo'Il nuovo governo ungherese guidato da Peter Magyar aprirà gli archivi dei servizi segreti dell'era comunista. Lo ha annunciato il futuro ministro a capo della cancelleria del premier, Balint Ruff, def ... ansa.it