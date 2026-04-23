Un collettivo di giovani cuochi ha riportato in auge un ristorante che aveva perso la sua stella Michelin dopo l'addio dello chef precedente. Il gruppo ha preso in gestione la cucina, mantenendo vivo il ristorante e riottenendo la prestigiosa certificazione. L'operazione ha richiesto un cambiamento nel team e nella gestione, portando a una riconferma del riconoscimento internazionale. La riapertura ha attirato l'attenzione di pubblico e critica gastronomica.

Una cosa nuova, per Torino, che l'aveva accolta con quel poco di freddezza e diffidenza che l'orgoglio sabaudo impone di avere nei confronti delle novità, soprattutto quando sono sberluccicanti e inconsuete. Poi, Unforgettable aveva funzionato, e Christian Mandura, già giovane promessa della cucina locale, aveva smesso di essere una promessa, e aveva conquistato l'obiettivo di portare in quel luogo bello e un po' misterioso, in stile speakeasy dell'alta cucina, una stella Michelin. Infine, dopo qualche anno, lo chef se n'era andato. Nuovi progetti, sicuramente. Divergenze di vedute con la proprietà, forse. In ogni caso, tutti i critici e gli appassionati davano Unforgettable per morto, e conteggiavano la sua stella Michelin tra quelle di cui la città di Torino avrebbe dovuto fare a meno.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Unforgettable, il giovane collettivo di cuochi un po' anarchici che ha salvato una stella Michelin data per persa

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