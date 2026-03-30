Il portiere della squadra ha dichiarato che la formazione è composta da giocatori giovani e che è normale ci sia un po’ di nervosismo. La frase è stata pronunciata in un momento di tensione, mentre i tifosi seguivano con ansia l’andamento della partita. La squadra si trova in una fase di transizione e i commenti del portiere riflettono questa situazione.

O dentro, facendo tirare un sospiro di sollievo a sette milioni di tifosi, o fuori, cadendo ancora una volta nel baratro più buio. Manca sempre meno a Bosnia-Italia, finalissima dei play-off che decreterà quale squadra potrà prendere parte ai Campionati Mondiali 2026 di calcio, in programma da giovedì 11 giugno a domenica 19 luglio tra Messico, Stati Uniti e Canada. Un match che non ha bisogno di presentazioni. Gli azzurri si presenteranno sul campo del Bilino Polje di Zenica con la consapevolezza di ritrovarsi in mezzo ad una vera e propria bolgia. Da quelle parti il pubblico non è solo il dodicesimo, ma anche il tredicesimo e forse anche il quattordicesimo uomo il campo, per un tifo che vive di passione e che sogna, esattamente come noi, di volare per l’America tra qualche mese. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Gigi Donnarumma ammette: “Siamo una squadra giovane, normale che ci sia un po’ di nervosismo””

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