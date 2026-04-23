Unchosen recensione | Asa Butterfield e il lato oscuro delle sette britanniche

Unchosen racconta la storia di un giovane coinvolto in un culto religioso in una zona rurale del Regno Unito. La serie vede la partecipazione di un cast di attori noti e si concentra sulle dinamiche di emancipazione e controllo all’interno di un gruppo estremista. La narrazione si svolge tra ambienti isolati e tensioni crescenti, offrendo uno sguardo diretto sulle questioni legate alle sette e alle influenze sulla vita dei personaggi.

Un culto religioso, un cast d'eccezione, una storia di emancipazione. La serialità torna a esplorare le derive estremiste della società contemporanea nel cuore rurale del Regno Unito. In streaming. Solitamente, la serialità ci ha abituati alla figura del "Prescelto": colui che, investito di un potere o di una missione, deve farsi carico del destino del mondo. Ma cosa accade se, al centro del racconto, troviamo invece coloro che sono stati "scartati" o che, peggio, devono lottare per non essere più ritenuti "degni" da un'autorità divina autoimposta? È questo il cuore pulsante di Unchosen, la nuova serie Netflix che ha scalato rapidamente in Top 10 grazie a una lente d'ingrandimento drammaticamente attuale puntata sul fenomeno dei culti religiosi britannici.🔗 Leggi su Movieplayer.it

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