Negli Stati Uniti, un uomo di 48 anni è stato condannato a 50 anni di carcere nel 2024, con l’obbligo di restare in libertà vigilata a vita. La sua condanna è il risultato di un procedimento giudiziario che ha portato alla luce comportamenti legati a pratiche di sette e culti online. Questi gruppi, spesso con strutture simili, continuano ad attirare seguaci e a mantenere un modello che si ripropone nel tempo, anche in ambienti diversi.

Samuel Rappylee Bateman, 48 anni, di Colorado City, è stato condannato nel 2024 a 50 anni di carcere, a seguito dei quali dovrà restare in libertà vigilata a vita. Onde evitare una condanna più pesante, si è riconosciuto colpevole di sequestro di persona e di cospirazione per il trasporto di un minore a scopo di attività sessuale. Il fatto è che, se non lo avessero arrestato, probabilmente oggi avrebbe tante mogli quanti gli anni di galera a cui lo hanno condannato. Quando lo hanno fermato ne aveva già venti e continuava a trasportare donne, anche under 18, attraverso i confini statali con lo scopo di abusarne. Secondo il tribunale, lui e i suoi sodali avrebbero rivolto le loro orrende attenzioni persino a piccine di nove anni.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Il lato oscuro della fede, dalle sette americane ai culti online ecco perché il modello non cambia mai (e funziona sempre)

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