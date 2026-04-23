Un’altra vita spezzata in bici a una rotonda | non è un caso isolato

Una giovane persona ha perso la vita in un incidente in bicicletta avvenuto in una rotonda. La notizia si aggiunge ad altri episodi simili verificatisi negli ultimi mesi nella zona. La presidente di un’associazione di biciclette ha scritto una lettera aperta, invitando a riflettere sulle condizioni di sicurezza e sulla necessità di interventi per prevenire incidenti di questo tipo.

Bergamo. Riceviamo e pubblichiamo la lettera aperta di Claudia Ratti, presidente di Aribi (Associazione per il Rilancio della Bicicletta) dopo la morte di Ermenegildo Leidi, deceduto il 21 aprile a seguito di un incidente alla rotatoria tra via Autostrada e via Carnovali mentre era in sella alla sua bici. Un uomo in bicicletta. Un cittadino. Una vita spezzata. Secondo le ricostruzioni, l’automobilista non si sarebbe accorto della sua presenza, complice la scarsa visibilità. Ed è proprio qui che Aribi sente il dovere di intervenire con chiarezza. Le rotatorie: un nodo critico per la sicurezza dei ciclisti. Non è una scoperta di oggi, non serve alcuna rivelazione.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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