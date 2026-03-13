Quella vita spezzata un anno fa L’altra tragedia sulle due ruote

Un anno fa si è consumata una vita, e oggi un’altra tragedia coinvolge un minorenne in sella a una motocicletta sulle strade valdarnesi. Questa mattina si è verificato un incidente che ha coinvolto un giovane, portando a conseguenze ancora da chiarire. La scena si è svolta nel cuore della provincia, dove i soccorsi sono stati prontamente chiamati sul posto.

Ancora sangue sulle strade valdarnesi con protagonista un minorenne in sella alle due ruote. Proprio come accadde il 25 giugno 2025 a Lorenzo Bitossi, anch'esso di 17 anni, che nel centro abitato di Bucine perse il controllo della moto che stava guidando battendo fortemente la testa sull'asfalto spirando poco ore all'Ospedale Le Scotte di Siena dove era stato trasportato con l'elisoccorso in condizioni disperate. Una classica corsa contro il tempo, le prime cure prestate dai medici del nosocomio già purtroppo consapevoli che molto probabilmente non ci sarebbe stato niente da fare per le gravissime lesioni riportate nel violento impatto a terra.