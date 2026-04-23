Un' altra epurazione al Pentagono Trump licenzia il capo della Marina Le motivazioni

Il Pentagono ha comunicato mercoledì che il più alto funzionario civile della Marina statunitense è stato licenziato. La decisione arriva dopo una serie di eventi recenti e non sono state fornite dichiarazioni ufficiali sulle motivazioni specifiche. La rimozione del funzionario si aggiunge a una serie di cambiamenti di personale avvenuti all’interno del dipartimento militare negli ultimi mesi. La notizia ha suscitato attenzione tra i media e gli osservatori militari.

Iran, navi sequestrate a Hormuz e colloqui in bilico. In Libano, un altro soldato francese ucciso da Hezbollah Il Pentagono ha annunciato mercoledì che il più alto funzionario civile della Marina statunitense, John Phelan, lascerà il suo incarico "con effetto immediato", senza fornire alcuna spiegazione per la sua improvvisa partenza, in un momento in cui gli Stati Uniti sono impegnati in un conflitto con l'Iran. "Questo alto funzionario lascia l'amministrazione con effetto immediato", ha scritto il portavoce del Pentagono Sean Parnell in una dichiarazione su X, specificando che il suo vice, Hung Cao, assumerà ora la carica di capo ad interim del dipartimento.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Un'altra epurazione al Pentagono, Trump licenzia il capo della Marina. Le motivazioni Notizie correlate Leggi anche: Iran, Trump estende al 6 aprile stop attacchi a siti energetici. Ucciso capo Marina Pasdaran Gli Usa cacciano il capo della Marina. Il Nyt: guai per Trump se la guerra va oltre il primo maggio – La direttaNel 55esimo giorno della guerra tra Usa, Israele e Iran gli Stati Uniti hanno licenziato il capo della Marina con effetto immediato, senza fornire...