Gli Usa cacciano il capo della Marina Il Nyt | guai per Trump se la guerra va oltre il primo maggio – La diretta

Gli Stati Uniti hanno rimosso con effetto immediato il capo della Marina, senza comunicare le ragioni di questa decisione. È il 55esimo giorno di conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran, e questa mossa arriva in un momento di alta tensione nella regione. Il New York Times ha riferito che questa decisione potrebbe avere ripercussioni sul governo e sulla gestione delle operazioni militari, anche in relazione alle prossime scadenze politiche.

Nel 55esimo giorno della guerra tra Usa, Israele e Iran gli Stati Uniti hanno licenziato il capo della Marina con effetto immediato, senza fornire spiegazioni sulla cacciata. Si tratta dell’ennesimo dirigente apicale mandato via da Donald Trump in questi mesi di guerra. Intanto secondo il New York Times il presidente ha paura della scadenza del primo maggio: quel giorno saranno due mesi di guerra e Trump dovrà chiedere l’autorizzazione al Congresso per proseguirla. Il prezzo del petrolio è in crescita a causa dello stallo delle trattative sullo Stretto di Hormuz. Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araqchi ha dichiarato a un inviato speciale sudcoreano che la responsabilità delle conseguenze della guerra ricade sugli «aggressori», riferendosi agli Stati Uniti e a Israele, ha riferito giovedì il Ministero degli Esteri iraniano.🔗 Leggi su Open.online Iran, Padellaro: La guerra si allarga, non era la finalità di Trump Notizie correlate Gatti, il padre assicura: «Ormai ha la Juventus dentro, va via solo se lo cacciano»di Redazione JuventusNews24Gatti, il padre assicura: «Ormai ha la Juventus dentro, va via solo se lo cacciano. Navi della Marina Usa passano da Hormuz, Trump: «Bonifichiamo lo Stretto per gli alleati che non vogliono farlo». Negoziati in corso a Islamabad – La direttaIn una tregua sempre più fragile tra Iran e Usa arriva il giorno dei colloqui in Pakistan.