Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato di aver prorogato di dieci giorni lo stop ai raid sugli impianti energetici iraniani, fino al 6 aprile, su richiesta del governo di Teheran. Contestualmente, è stato reso noto l’uccisione di un alto ufficiale delle forze navali delle Guardie rivoluzionarie. La decisione si inserisce in un contesto di tensioni tra le due nazioni legate alle recenti vicende militari e diplomatiche.

Donald Trump concede ulteriore tempo all’ Iran, spostando in avanti l’ultimatum. Il presidente Usa annuncia di aver esteso, “su richiesta del governo iraniano”, lo stop dei raid sugli impianti energetici di Teheran di dieci giorni, fino a lunedì 6 aprile. “I colloqui sono in corso e, nonostante le erronee dichiarazioni contrarie diffuse dai media delle fake news e da altri soggetti, stanno procedendo molto bene”, assicura. Notizie discordanti sui negoziati. In precedenza il tycoon aveva ammesso che “ non so se riusciremo a trovare un accordo “, sottolineando che Teheran “sta implorando di fare un accordo, non io”. Trump aveva prima minacciato gli ayatollah: “Farebbero meglio a fare sul serio al più presto, prima che sia troppo tardi”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, Trump estende al 6 aprile stop attacchi a siti energetici. Ucciso capo Marina Pasdaran

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