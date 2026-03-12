Pombia | Lidia Laudani presenta i suoi due romanzi Un’altra vita e Un’altra me

Sabato 14 marzo alle 17,30, presso la Biblioteca comunale di Pombia, si terrà un incontro con l’autrice Lidia Laudani, che presenterà i suoi due romanzi, “Un’altra vita” e “Un’altra me”. L’evento è aperto al pubblico e offre l’opportunità di conoscere da vicino i libri e l’autrice. La partecipazione è prevista per coloro che vogliono scoprire di più sulle sue opere letterarie.