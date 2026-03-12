Pombia | Lidia Laudani presenta i suoi due romanzi Un’altra vita e Un’altra me
Sabato 14 marzo alle 17,30, presso la Biblioteca comunale di Pombia, si terrà un incontro con l’autrice Lidia Laudani, che presenterà i suoi due romanzi, “Un’altra vita” e “Un’altra me”. L’evento è aperto al pubblico e offre l’opportunità di conoscere da vicino i libri e l’autrice. La partecipazione è prevista per coloro che vogliono scoprire di più sulle sue opere letterarie.
In programma per sabato 14 marzo alle ore 17,30, presso la Biblioteca comunale di Pombia, un incontro con l'autrice Lidia Laudani.Più che una classica presentazione, però, si tratta di una performance teatrale, in cui la scrittrice dialoga con il pubblico e interpreta alcuni passaggi delle sue. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
Articoli correlati
"Manifesto per un'altra economia e un'altra politica": si presenta il libro con Emanuele Felice, Susanna Camusso e Vasco ErraniDurante la presentazione dialogheranno con l’autore la senatrice Susanna Camusso e il senatore Vasco Errani.
"Manifesto per un'altra economia e un'altra politica": il Partito democratico incontra Emanuele FeliceÈ iniziato nel Partito democratico di Rimini un lavoro di dialogo e confronto con la cittadinanza, al fine di creare occasioni di condivisione e...