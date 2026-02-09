Le critiche degli atleti e i buu a Vance hanno acceso i riflettori sui Giochi di Milano Cortina. La manifestazione non è solo sport, ma anche un banco di prova per l’immagine dell’Italia e degli Stati Uniti. I primi bilanci mostrano tensioni e sfide, mentre i commenti degli atleti e i fischi evidenziano come ci siano due mondi, due percezioni, anche dentro questa grande vetrina internazionale.

I Giochi olimpici di Milano Cortina offrono primi bilanci e riflessioni, ma non si tratta di sport. Riguardano gli Stati Uniti, l’Italia (e l’immagine che si ha di sé, spesso diversa da quelli che gli altri hanno di noi). I Giochi si stanno rivelando un pessimo affare soprattutto per l’amministrazione Trump. Il vicepresidente J.D. Vance e il segretario di Stato Marco Rubio giunti in pompa magna a Milano hanno preso una tranvata reputazionale in faccia, e non si è trattato del tram apparso nel delizioso video con Sergio Mattarella protagonista, nel solco della regina Elisabetta a Londra nel 2012. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Le critiche degli atleti, i buu a Vance: coraggio c’è un’altra America (e un’altra Italia)

