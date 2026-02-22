Una crociata web per salvare Robin | Mi sento un miracolo vivente Dal tumore alla raccolta fondi

Robin Neumann ha superato un tumore grazie a una campagna online di solidarietà. La sua storia ha attirato l’attenzione di numerosi donatori che hanno contribuito alla raccolta fondi. La battaglia contro la malattia ha coinvolto amici e conoscenti, che hanno condiviso il suo messaggio sui social. La famiglia di Robin ha organizzato eventi per sostenere la sua cura. La vicenda si è diffusa rapidamente tra la comunità locale e online.

© Lanazione.it - Una crociata web per salvare Robin: “Mi sento un miracolo vivente”. Dal tumore alla raccolta fondi

Arezzo, 22 febbraio 2026 – E’ a Castiglion Fiorentino nel 1995, ma fin da subito Robin Neumann si è trasferito con la famiglia ad Anghiari, nel piccolo quanto suggestivo abitato di Upacchi, una sorta di paradiso terreno per i desideri degli stranieri. Al termine delle scuole medie superiori, si è trasferito a Bologna, nella cui Università ha conseguito la laurea in Scienze Agroforestali; lavora in Emilia e al momento vive a Castel Maggiore mentre la famiglia ha acquistato casa nelle vicinanze di Sigliano, località del Comune di Pieve Santo Stefano, dove lui si trova da qualche giorno accanto a mamma Olivia. 🔗 Leggi su Lanazione.it Una raccolta fondi per salvare il progetto di pet therapy e continuare a regalare emozioniUna raccolta fondi mira a sostenere il progetto di pet therapy presso una Rsa di Monza, dove ogni settimana gli anziani si emozionano accarezzando Alaska e Ice. Leggi anche: Eva Robin’s: «Con Gianni Boncompagni ho vissuto un trauma. Oggi mi sento un po’ sgualcita» Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Una crociata web per salvare Robin: Mi sento un miracolo vivente. Dal tumore alla raccolta fondi; Anche nel Regno Unito parte la crociata per contrastare la dipendenza dai social; La crociata di Trump sul gender, rimossa la bandiera allo Stonewall; Crociata contro il Rabadan: ma basta!. Tassare i giganti del web, la crociata per salvare i giornali si infrange nella burocrazia europeaTassare i giganti del web: da un convegno in Senato emerge una invocazione al Governo, anzi ai Governi europei. La crociata solitaria di Maurizio Gasparri per trovare aiuti alla editoria italiana ... blitzquotidiano.it Il torneo olimpico di Cortina riparte col piede giusto per gli azzurri del curling: 10-5 in nove end nel quinto match del round robin, in ottica semifinali rimane tutto apertissimo. Lunedì la sfida abbordabile contro la Cina - facebook.com facebook