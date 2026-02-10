Laura Pausini ha raccontato di aver smesso di insultare le canzoni che non le piacciono e di sentirsi più tranquilla da quando si concentra di più sulla vita offline. La cantante spiega che sul palco si sente a suo agio, ma fuori, nella vita di tutti i giorni, è più vulnerabile e facilmente feribile.

“Quando sono sul palco non mi sento impaurita, ma quando sono giù dal palco sono molto fragile, è molto facile ferirmi”. Laura Pausini rompe il silenzio dopo settimane in cui è stata bersagliata dagli haters: prima le critiche per la cover de “ La mia storia tra le dita ”, aizzate dalla diatriba con lo stesso Gianluca Grignani, poi quelle per la reinterpretazione di “ Due vite ” di Marco Mengoni che ha fatto scoppiare il ‘caso’ di decine e decine di persone bloccate su Instagram dallo staff della cantante di Solarolo con metodi quantomeno discutibili, e ora gli attacchi per la performance dell’inno di Mameli alla cerimonia di apertura dei giochi di Milano-Cortina. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Se non mi piace una canzone, non mi capita di andare nella pagina a insultare. Da quando mi concentro sulla vita offline sento che ho meno panico”: parla Laura Pausini

Laura Pausini torna a parlare degli haters e lo fa in modo diretto.

