Matelica celebra Dino Pallotti | 105 anni e una vita dedicata al Verdicchio memoria storica del territorio marchigiano

Matelica si ferma per celebrare Dino Pallotti, che oggi compie 105 anni. Una vita passata a curare il Verdicchio, la vera anima del territorio marchigiano. La comunità si è ritrovata per rendere omaggio a chi ha fatto la storia di questa tradizione, tra ricordi e sorrisi.

Dino Pallotti, custode di una tradizione vitivinicola secolare, ha compiuto 105 anni, un traguardo celebrato con commozione e gratitudine nella sua Matelica, nelle Marche. La vita di questo uomo si è intrecciata indissolubilmente con la storia del Verdicchio, il pregiato vino bianco che da secoli identifica il territorio, rendendolo una vera e propria memoria vivente per l’intera comunità. La notizia del suo compleanno, diffusa nel pomeriggio del 7 febbraio 2026, ha suscitato un’ondata di affetto e riconoscenza, culminata nella visita del sindaco Denis Cingolani e del vicesindaco Rosanna Procaccini, che hanno portato personalmente gli auguri dell’amministrazione comunale e di tutti i cittadini.🔗 Leggi su Ameve.eu

