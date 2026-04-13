Stefano Lugli e Metella Montanari a confronto una serata dedicata alla memoria e al coraggio

Una serata si è svolta con un dialogo tra l'autore Stefano Lugli e Metella Montanari, direttrice dell'Istituto storico di Modena. Il confronto ha avuto come tema la memoria e il coraggio, concentrandosi sulla vicenda di due famiglie, tra Monte Sole e San Prospero. La narrazione ha descritto la storia di un uomo che ha rischiato tutto per salvare una vita, creando un racconto di grande rilevanza storica.

L'autore Stefano Lugli dialoga con Metella Montanari, direttrice dell'Istituto storico di ModenaL'incredibile storia di due famiglie, tra Monte Sole e San Prospero, legate dal coraggio di un uomo pronto a fare di tutto pur di salvare una vita.Edito da Artestampa nel 2023, il libro, grazie alle.🔗 Leggi su Modenatoday.it Il coraggio della memoria: al liceo Palumbo una giornata dedicata a Marcella Di LevranoServiva davvero pubblicare il video dell'aggressione alla professoressa di francese? Lunedì 30 marzo, a partire dalle ore 9, l’Aula Magna del Liceo... Memoria, cinema e impegno: martedì 14 aprile, a Milano, una serata dedicata al vescovo di CoderaAlle ore 18:00, presso The Mill (Via Cappuccio 5), un incontro aperto al pubblico dedicato a Monsignor Andrea Ghetti per sostenere la raccolta fondi...