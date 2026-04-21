Libri cerimonie e camminate ecco il 25 Aprile di Vignola
In occasione dell’81° anniversario della Liberazione, il Comune di Vignola ha organizzato una serie di eventi tra libri, cerimonie e passeggiate. Gli appuntamenti sono stati pensati per ricordare i valori della libertà e della democrazia e coinvolgere la comunità in momenti di riflessione e memoria storica. La giornata si svolge nell’ambito di iniziative volte a mantenere vivo il ricordo di quegli eventi e a promuovere la partecipazione civica.
In occasione dell’81° anniversario della Liberazione del Paese dall’occupazione nazi-fascista, Vignola propone un calendario di appuntamenti dedicati alla riflessione sui valori democratici conquistati, alla memoria storica e alla partecipazione civica. Le iniziative, organizzate dal Comune e.🔗 Leggi su Modenatoday.it
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