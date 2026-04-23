Una visita a sorpresa a Kiev per il duca di Sussex arrivato nella capitale ucraina per una missione di due giorni

Il duca di Sussex ha fatto una visita inaspettata a Kiev, arrivando giovedì alla stazione ferroviaria della capitale ucraina. La sua presenza si inserisce in una missione di due giorni che lo vede impegnato in incontri e attività ufficiali nella città. La visita, tenuta segreta fino all'arrivo, ha attirato l’attenzione di testate locali e internazionali.

( a skanews) – Il principe Harry è arrivato giovedì alla stazione ferroviaria di Kiev per una visita a sorpresa. Il duca di Sussex, secondogenito di re Carlo III, ha visitato l’Ucraina diverse volte dal 2022 per dare sostegno concreto ai soldati che combattono contro l’invasione russa. Le immagini della sua presenza a Kiev sono state diffuse dalla compagnia ferroviaria nazionale ucraina, Ukrzaliznytsia. A tre anni dall'inizio della guerra in Ucraina. guarda le foto Leggi anche › Harry non può fare una mossa senza dirlo prima a Meghan. Ma fino a quando resisterà? › Mission to Kiev: parte dall’Italia il progetto umanitario per la cura delle cicatrici di guerra Sulle orme di Lady D: l’impegno di Harry per lo sminamento in Ucraina.🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Una visita a sorpresa a Kiev per il duca di Sussex, arrivato nella capitale ucraina per una missione di due giorni. Notizie correlate Ucraina, il principe Harry in visita a sorpresa a Kiev(Adnkronos) – Il principe Harry è arrivato a Kiev, in Ucraina, oggi giovedì 23 aprile, per una visita che non era stata annunciata. Il principe Harry in Ucraina, visita a sorpresa a KievVisita a sorpresa in Ucraina del principe Harry per partecipare al Forum sulla sicurezza di Kiev. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Il principe Harry a Kiev per una visita a sorpresa; Media, ‘il principe Harry a Kiev per una visita a sorpresa’; Media, 'il principe Harry a Kiev per una visita a sorpresa'; Media, 'il principe Harry a Kiev per una visita a sorpresa'. Ucraina, il principe Harry in visita a sorpresa a KievIl duca di Sussex più volte nel paese per dare sostegno agli ucraini Kiev, 23 apr. (askanews) - Il principe Harry è arrivato giovedì alla stazione ferroviaria di Kiev ... ilmattino.it Il principe Harry a Kiev per una visita a sorpresaIl principe Harry è arrivato a Kiev per una visita a sorpresa, ha scritto il Daily Mail su X postando una foto del figlio di re Carlo III mentre scende dal treno e viene accolto dalle autorità local ... ansa.it A pochi mesi dall’ultima volta, il principe Harry è tornato a Kiev per una visita a sorpresa. “È bello essere di nuovo in Ucraina”, ha detto il secondogenito di Carlo e Diana arrivando con un treno proveniente dalla Polonia come testimonia una clip pubblicata da - facebook.com facebook #Ucraina, il principe #Harry in visita a sorpresa a #Kiev x.com