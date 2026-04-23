Ucraina il principe Harry in visita a sorpresa a Kiev

Da periodicodaily.com 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il principe Harry ha fatto una visita a sorpresa a Kiev, in Ucraina, giovedì 23 aprile. L’arrivo nel paese è avvenuto senza annunci ufficiali, suscitando attenzione tra media e cittadini. La visita si è svolta in una giornata in cui non erano previsti incontri pubblici o comunicazioni anticipate. Non sono stati forniti dettagli sulle attività svolte durante il soggiorno nel capoluogo ucraino.

(Adnkronos) – Il principe Harry è arrivato a Kiev, in Ucraina, oggi giovedì 23 aprile, per una visita che non era stata annunciata. A riferirne, sui social, è stata l'agenzia governativa ucraina Centro contro la disinformazione. Sempre sui social il gestore della rete ferroviaria del Paese ha pubblicato un video dell'arrivo in treno di Harry..🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Prince Harry urges the world not to lose sight of Ukraine on surprise visit to Kyiv

Video Prince Harry urges the world not to lose sight of Ukraine on surprise visit to Kyiv

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