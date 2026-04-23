Ucraina il principe Harry in visita a sorpresa a Kiev

Il principe Harry ha fatto una visita a sorpresa a Kiev, in Ucraina, giovedì 23 aprile. L’arrivo nel paese è avvenuto senza annunci ufficiali, suscitando attenzione tra media e cittadini. La visita si è svolta in una giornata in cui non erano previsti incontri pubblici o comunicazioni anticipate. Non sono stati forniti dettagli sulle attività svolte durante il soggiorno nel capoluogo ucraino.

(Adnkronos) – Il principe Harry è arrivato a Kiev, in Ucraina, oggi giovedì 23 aprile, per una visita che non era stata annunciata. A riferirne, sui social, è stata l'agenzia governativa ucraina Centro contro la disinformazione. Sempre sui social il gestore della rete ferroviaria del Paese ha pubblicato un video dell'arrivo in treno di Harry..🔗 Leggi su Periodicodaily.com Prince Harry urges the world not to lose sight of Ukraine on surprise visit to Kyiv Notizie correlate Leggi anche: Media, 'il principe Harry a Kiev per una visita a sorpresa' A otto anni dalla loro ultima visita, il principe Harry e la moglie Meghan Marke sono arrivati in Australia per un nuovo tour ufficiale. Ma tutto è cambiatoA otto anni dalla loro ultima visita, il principe Harry e la moglie Meghan Marke sono arrivati in Australia per un tour che li terrà impegnati per... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Ucraina, media: Principe Harry a Kiev per una visita a sorpresa; Ucraina, al vertice Ue a Cipro Zelensky ci sarà. Media: Il principe Harry a Kiev per una visita a sorpresa; Media, 'il principe Harry a Kiev per una visita a sorpresa'; Media, 'il principe Harry a Kiev per una visita a sorpresa'. Ucraina, il principe Harry in visita a sorpresa a KievIl principe ha visitato l'Ucraina più volte per mostrare il suo sostegno ai soldati che combattono l'invasione della Russia dal 2022. È bello essere di nuovo in Ucraina, ha di ... adnkronos.com Media, 'il principe Harry a Kiev per una visita a sorpresa'(ANSA) - ROMA, 23 APR - Il principe Harry è arrivato a Kiev per una visita a sorpresa. Lo scrive il Daily Mail su X postando una foto del figlio di re Carlo III mentre scende dal treno e viene accol ... altoadige.it Il principe Harry è arrivato a Kiev per una visita a sorpresa. Lo riporta il Daily Mail, che ha pubblicato su Facebook una foto del figlio di Carlo III mentre scende dal treno accolto dalle autorità locali. “È bello essere di nuovo in Ucraina”, ha detto Harry, stando a q - facebook.com facebook L’Ue senza Orbán dà il via libera al prestito all’Ucraina e alle nuove sanzioni alla Russia. Di @davcarretta x.com