il principe harry in ucraina visita a sorpresa a kiev

Il principe Harry ha fatto una visita a sorpresa a Kiev, partecipando al Forum sulla sicurezza nella capitale ucraina. Le Ferrovie ucraine hanno condiviso un video che mostra il suo arrivo, con il principe che scende da un treno accolto dalle autorità locali. La visita si è svolta senza annunci ufficiali e ha suscitato attenzione internazionale.

Visita a sorpresa in Ucraina del principe Harry per partecipare al Forum sulla sicurezza di Kiev. Le Ferrovie ucraine hanno diffuso un video dell’arrivo di Harry nella capitale ucraina mentre scende dal treno accolto dalle autorità locali. I media locali hanno riferito che si tratta della sua terza visita in Ucraina dall’inizio dell’invasione russa nel 2022. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it

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Prince Harry urges the world not to lose sight of Ukraine on surprise visit to Kyiv

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