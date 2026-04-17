Sanpellegrino apre le porte dello stabilimento agli studenti

L'azienda di acque minerali e bibite non alcoliche ha deciso di aprire le porte del suo stabilimento alle scuole locali in occasione della giornata nazionale del Made in Italy. L'iniziativa mira a mostrare agli studenti il processo di produzione e l'organizzazione dello stabilimento situato a San Giorgio in. Questa apertura si inserisce nelle celebrazioni dedicate alla promozione dell'eccellenza e della creatività italiane.

Sanpellegrino, azienda di riferimento nel settore delle acque minerali e delle bibite non alcoliche, celebra la giornata nazionale del Made in Italy, istituita per promuovere la creatività e l’eccellenza italiana, aprendo alle scuole del territorio le porte dello stabilimento di San Giorgio in.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Sanpellegrino celebra il Made in Italy aprendo alle scuole porte stabilimento di San Giorgio in Bosco(Adnkronos) – Sanpellegrino, azienda di riferimento nel settore delle acque minerali e delle bibite non alcoliche, celebra la 'Giornata nazionale del... Fiumicino, Servizi Civici S.p.A apre le porte agli studenti dell’Istituto Paolo BaffiFiumicino, 16 marzo 2026 – Promuovere la piena consapevolezza del ruolo strategico che i tributi locali rivestono per l’erogazione dei servizi alla... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Sanpellegrino apre le porte dello stabilimento agli studenti; Sanpellegrino celebra il Made in Italy aprendo alle scuole porte stabilimento di San Giorgio in Bosco; Sanpellegrino celebra il Made in Italy e apre lo stabilimento ai giovani: formazione e territorio al centro; Sanpellegrino apre lo stabilimento alle scuole nella Giornata del made in Italy. Sanpellegrino apre le porte dello stabilimento agli studentiCelebrata ieri 16 aprile nel colosso aziendale di San Giorgio in Bosco la giornata nazionale del Made in Italy, istituita per promuovere la creatività e l’eccellenza italiana. Si è parlato di futuro d ... padovaoggi.it Sanpellegrino celebra il Made in Italy e apre lo stabilimento ai giovani: formazione e territorio al centroRuggeri (Gruppo Sanpellegrino): Celebrare il Made in Italy significa valorizzare un patrimonio fatto di competenze, tradizioni e cultura che rendono unici i prodotti italiani nel mondo ... affaritaliani.it Sanpellegrino celebra il Made in Italy e apre lo stabilimento ai giovani: formazione e territorio al centro ift.tt/zkB1JY3 x.com Verona, apre il Salone più importante dedicato al vino, attesi 30 mila operatori e molti personaggi. L’anteprima «Opera Wine» e 4 giorni in fiera - facebook.com facebook